Главная » Новости Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Орле Авария произошла накануне в 19:40.





Столкновение произошло на улице Октябрьской. Автолюбитель на «Опель Астра» выехал на встречку и врезался в маршрутку ПАЗ, следующий по маршруту №9. Травмы получил водитель иномарки, а также три женщины – пассажиры автобуса.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы – отмечено в сообщении пресс-службы УГИБДД.





Артём Ежаков

10:33, 1 октября 2020 года



