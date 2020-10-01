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ДТП с маршруткой в Орле. Подробности

Накануне вечером в Советском районе Орла автобус маршрутного такси попал в серьезное ДТП. На улице Октябрьской с ним лоб в лоб столкнулся легковой «Опель». В обеих машинах были пострадавшие. На месте происшествия побывал Иван Суверин.


Чтобы высвободить зажатого в салоне «Опеля» водителя, спасателям пришлось применить все свое умение плюс гидравлический и шанцевый инструмент. В момент столкновения жители окрестных домов услышали гулкий удар и вышли посмотреть, что случилось.

Водитель автобуса после ДТП прихрамывает. Он рассказал нам: на момент столкновения двигался с умеренной скоростью по своей полосе. Аварию, по словам шофера маршрутки, спровоцировал «Опель», выехав на встречку.

Павел Зубков, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Водитель автобуса двигался со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы 60 лет Октября. Автомобиль «Опель» двигался во встречном направлении, и в районе дома 56 по улице Октябрьская произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» получил телесные повреждения и был доставлен каретой скорой помощи в больницу. Также госпитализирован один из пассажиров автобуса».

На время дознания и аварийных работ на месте ДТП инспекторам пришлось ограничивать проезд транспорта по этому участку улицы Октябрьской вплоть до полного прекращения движения. По словам полицейских, юридические последствия ДТП будут во многом зависеть от самочувствия пострадавших.

Сегодня в ГИБДД сообщили, что пострадали три пассажира маршрутного такси.


Иван Суверин
10:46, 1 октября 2020 года
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