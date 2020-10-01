четверг 1.10.2020 16:06:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

«Вы – наша гордость и опора»

Поздравление правительства Орловской области с Международным днем пожилых людей.


 Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Старшее поколение внесло огромный вклад в развитие Орловской области и всего Отечества, заслужило особое внимание и поддержку государства и самое доброе отношение со стороны общества.

В год юбилея Великой Победы особые слова признания – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, поколению детей войны. Вы – наша гордость и опора. Ваше мужество, сила духа, преданность Родине вызывают искреннее восхищение и навсегда останутся примером для потомков.

Именно вашим трудом создан надежный фундамент, опираясь на который мы работаем, обеспечивая сегодня динамичное развитие экономики и укрепление социальной сферы региона.

Среди приоритетных задач Правительства Орловской области – создание необходимых условий для вашей комфортной и благополучной жизни. Одним из важных направлений в этой работе является реализация регионального проекта «Старшее поколение», который направлен на повышение уровня и качества жизни, усиление социальной защиты пожилых людей, доступность социальных и медицинских услуг.

Общими усилиями органов социальной защиты населения, волонтеров, общественных структур продолжается работа по поддержке пожилых людей, оказавшихся в сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.

Мы и дальше будем делаем всё, чтобы люди пожилого возраста жили в достойных условиях.

В этот праздничный день искренне благодарим вас за беззаветное служение родной стране и всё, что вы сделали для Орловщины и нашей великой Родины. За ваш жизненный опыт, житейскую мудрость, светлую миссию по воспитанию молодого поколения патриотами и достойными гражданами России.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, заботы и внимания близких, благополучия и долголетия!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Орловское Информбюро
11:09, 1 октября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.