Главная » Новости «Вы – наша гордость и опора» Поздравление правительства Орловской области с Международным днем пожилых людей.





Уважаемые представители старшего поколения!

Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Старшее поколение внесло огромный вклад в развитие Орловской области и всего Отечества, заслужило особое внимание и поддержку государства и самое доброе отношение со стороны общества.



В год юбилея Великой Победы особые слова признания – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, поколению детей войны. Вы – наша гордость и опора. Ваше мужество, сила духа, преданность Родине вызывают искреннее восхищение и навсегда останутся примером для потомков.



Именно вашим трудом создан надежный фундамент, опираясь на который мы работаем, обеспечивая сегодня динамичное развитие экономики и укрепление социальной сферы региона.



Среди приоритетных задач Правительства Орловской области – создание необходимых условий для вашей комфортной и благополучной жизни. Одним из важных направлений в этой работе является реализация регионального проекта «Старшее поколение», который направлен на повышение уровня и качества жизни, усиление социальной защиты пожилых людей, доступность социальных и медицинских услуг.



Общими усилиями органов социальной защиты населения, волонтеров, общественных структур продолжается работа по поддержке пожилых людей, оказавшихся в сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.



Мы и дальше будем делаем всё, чтобы люди пожилого возраста жили в достойных условиях.



В этот праздничный день искренне благодарим вас за беззаветное служение родной стране и всё, что вы сделали для Орловщины и нашей великой Родины. За ваш жизненный опыт, житейскую мудрость, светлую миссию по воспитанию молодого поколения патриотами и достойными гражданами России.



Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, заботы и внимания близких, благополучия и долголетия!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро

11:09, 1 октября 2020 года



