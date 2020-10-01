Главная » Новости Сегодня - День пожилого человека Орловские пенсионеры - те, кому не сидится на месте, становятся серебряными волонтерами. С некоторыми из них познакомилась корреспондент ГТРК "Орел" Татьяна Тимохина.





Серебряные волонтеры есть в каждом районе области. Они преподают в домах творчества, помогают занятым родителям. Делают они это безвозмездно. Во время карантина тоже нашли себе занятие - шили маски. Кроме того непоседливые бабушки принимают участие в общероссийском движении «Доброволец России».





Татьяна Тимохина

11:12, 1 октября 2020 года



