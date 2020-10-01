Главная » Новости Леонид Музалевский поздравил орловских пенсионеров Сегодня отмечается Международный день пожилых людей.





Текст поздравления опубликован на сайте облсовета:



«За плечами каждого из вас — огромный багаж знаний, житейской мудрости и бесценного опыта. Именно люди «золотого возраста» были, есть и будут хранителями традиций и ценностей, опорой и достойным примером для подрастающего поколения.



На вашу долю выпала защита нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, восстановление разрушенных сёл и городов, возрождение хозяйства, преумножение богатства страны. Вы воплотили в жизнь грандиозные проекты — построили крупнейшие гидроэлектростанции, каналы и магистрали. Спасибо вам за большой созидательный труд и предоставленную нам возможность жить в большой, свободной, прекрасной стране.



В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и энергии, любви и заботы близких! С праздником!»





Артём Ежаков

11:28, 1 октября 2020 года



