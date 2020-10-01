Главная » Новости Орловские огнеборцы отправились на помощь в Воронежскую область Этот регион охвачен природными пожарами.





Отряд орловских спасателей возглавил начальник региональной службы пожаротушения ГУ МЧС России подполковник внутренней службы Владимир Некрасов. В его составе находятся 20 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.



Огнеборцы отправились в путь сегодня утром – отмечено в сообщении пресс-службы регионального МЧС.





Артём Ежаков

11:32, 1 октября 2020 года



