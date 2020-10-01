Главная » Новости Более 7 тысяч человек победили коронавирус в Орловской области Всего зафиксировано 8 642 случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 октября, на территории области за сутки заболели 62 человека. Таким образом, на данный момент заражены 1454 человека.



За сутки COVID–19 побороли 65 орловцев, всего это удалось сделать 7059 жителям региона. Новых смертей не зафиксировано – количество погибших остается на отметке в 129 человек.





Артём Ежаков

11:34, 1 октября 2020 года



