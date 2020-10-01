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Жителей аварийного многоквартирного дома в Орле ущемляют в правах

Они обратились за помощью к прокурору области.


Речь идет о жильцах дома №113 по улице Серпуховской. Сооружение признали аварийным и подлежащим сносу еще в середине мая 2015 года, однако власти не предприняли немедленных мер по обеспечению безопасности конструкций жилья и проживающих в нем орловцев, и в апреле этого года в одной из квартир произошло частичное обрушение потолка.

Суть претензии пострадавших заключается в отсутствии возможности выбора компенсации между выкупной стоимостью квартиры или получением новой жилплощади.

После прокурорской реакции региональное правительство перечислило деньги, но городская администрация не распределила их вовремя, однако этот вопрос решился с помощью представления в адрес ответственного лица.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас организована выплата средств гражданам.

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Александр Муромский поручил ускорить процесс подготовки документов для переселения жителей дома № 113 по улице Серпуховской



Артём Ежаков
11:36, 1 октября 2020 года
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