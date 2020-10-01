четверг 1.10.2020 16:06:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Андрей Клычков рассказал о работах по проекту «Голубь Кантемира»

Орловский губернатор опубликовал фотоотчет с места ремонта.


В начале года дмитровский проект выиграл федеральный грант на 45 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Благоустраивается центр города – сквер Дмитрия Кантемира, площадь перед ДК и фрагмент Социалистической улицы. Работы планируется завершить в ноябре этого года.
Как отметил сам губернатор в социальной сети «ВКонтакте»: «На сегодняшний момент работы идут полным ходом. Ведется укладка тротуарной плитки, установка опор освещения, бордюров, малых архитектурных форм. Отмечу, что собственными силами района проводится облицовка фасадов домов. Таким образом, центр города значительно преобразится: здесь появится единое, гармоничное и многофункциональное пространство с опорой на историю, с учетом современных тенденций и с комфортом для людей».



Артём Ежаков
12:13, 1 октября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.