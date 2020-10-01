Главная » Новости Андрей Клычков рассказал о работах по проекту «Голубь Кантемира» Орловский губернатор опубликовал фотоотчет с места ремонта.





В начале года дмитровский проект выиграл федеральный грант на 45 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Благоустраивается центр города – сквер Дмитрия Кантемира, площадь перед ДК и фрагмент Социалистической улицы. Работы планируется завершить в ноябре этого года.

Как отметил сам губернатор в социальной сети «ВКонтакте» : «На сегодняшний момент работы идут полным ходом. Ведется укладка тротуарной плитки, установка опор освещения, бордюров, малых архитектурных форм. Отмечу, что собственными силами района проводится облицовка фасадов домов. Таким образом, центр города значительно преобразится: здесь появится единое, гармоничное и многофункциональное пространство с опорой на историю, с учетом современных тенденций и с комфортом для людей».





Артём Ежаков

12:13, 1 октября 2020 года



