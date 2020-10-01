Главная » Новости Ещё одна сельская школа в Орловской области получила капитально отремонтированный спортзал Спортивный зал обновили в рамках проекта «Детский спорт».





По городским меркам Образцовская средняя школа, конечно, небольшая - в 15 классах 288 учеников. Зато только первоклассников почти полсотни. Преподаватели и родители отмечают, что к спорту дети тянутся. Это подтверждают и многочисленные кубки и грамоты школьных спортивных команд. А теперь уроки физкультуры станут ещё интереснее.



Наталья Помелова, директор Образцовской СОШ Орловского района: «Уроки физкультуры изменятся. Современное оборудование, оснащенная материально-техническая база позволят нам активизировать работу по вовлечению в порт, в физическую культуру не только учащихся, но и родителей, а также мы сможем пропагандировать здоровый образ жизни в Образцовском сельском поселении».

Столь смелые планы директор сельской школы строит, потому что спортзал в образовательном учреждении этим летом капитально обновился. Качественный косметический ремонт с заменой окон, пожарной сигнализации и освещения прошёл во всех помещениях, включая раздевалки, комнаты для учителей и спортинвентаря. Последний, кстати, тоже обновился - заниматься дети теперь будут с новые лыжами, мячами, на новых матах и других снарядах. Удалось всё это получить сельской школе благодаря партпроекту «Единой России» «Детский спорт».



В общей сложности на ремонт и новый спортинвентарь было выделено почти 2 миллиона рублей. Всего же в 2020 году в рамках партийного проекта по всей России будет отремонтировано и построено с нуля больше 760 спортзалов, 300 уличных площадок и 14 спортшкол.





Антон Киселёв

12:54, 1 октября 2020 года



