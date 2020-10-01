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Орловские новобранцы будут служить недалеко от дома

Сегодня стартовал осенний призыв. От нашего региона вооруженные силы страны должны получить 560 парней. Кстати, осенняя призывная кампания на Орловщине началась с новым военкомом.


Практически 600 парней уже точно решили, что служить Родине - готовы. Именно столько новобранцев из Орловской области пополнят ряды армии. Непростая эпидемиологическая ситуация в военном комиссариате - как весной, так и сейчас - под пристальным контролем.

Дмитрий Примак, военный комиссар Орловской области: «Все условия для того, чтобы призывник не заболел, созданы во всех военных комиссариатах. Это и соблюдение социальной дистанции, и обеспеченность масками и дезрастворами. Проводится периодически дезинфекция всех помещений, и, соответственно, соблюдение всех норм гигиены, которые предписывает наш Минздрав». 

Перед отправкой к месту службы каждый призывник будет проходить экспресс-тестирование на наличие ковид-инфекции, и лишь после получения отрицательного результата новобранец будет отправлен на медицинский осмотр. Есть и другие нововведения.

Дмитрий Примак, военный комиссар Орловской области: «Согласно указу Президента, большинство парней будут призываться в пределах близлежащих регионов субъектов РФ от того места, откуда они призываются».

В настоящее время значительно сократилось и число уклонистов. Если еще 5-8 лет назад эта цифра достигала 2500 человек, но сегодняшний день их меньше 300. А социологический опрос среди призывников показал, что 91% опрошенных готовы и считают главным делом в жизни служить на защите Родины.

По указу президента осенний призыв продлится до 31 декабря 2020 года.


Юлия Опанасюк
12:56, 1 октября 2020 года
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