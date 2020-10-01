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Орловский губернатор решил, кто выберет мэра Орла от области

Определено пять человек, столько же отрядил горсовет.


Указом главы региона № 44-р от 29.09.2020 в состав комиссии войдут: председатель правления областного «Союза пенсионеров России» Мосякин Иван Яковлевич, начальник главного правового управления Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Николаева Наталья Александровна, глава регионального Департамента финансов Сапожникова Елена Валентиновна, председатель областной Общественной палаты Сенько Елена Витальевна и замгубернатора по планированию, экономике и финансам Тарасов Вадим Александрович.

От горсовета отобрали четырех представителей «Единой России». Это Владимир Владимирович Негин, Василий Федорович Новиков, Сергей Николаевич Себякин и Владимир Владимирович Строев. От КПРФ в комиссии будет заседать Иван Сергеевич Дынкович.


Артём Ежаков
12:58, 1 октября 2020 года
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