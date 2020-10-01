Главная » Новости Орловский губернатор решил, кто выберет мэра Орла от области Определено пять человек, столько же отрядил горсовет.





Указом главы региона № 44-р от 29.09.2020 в состав комиссии войдут: председатель правления областного «Союза пенсионеров России» Мосякин Иван Яковлевич, начальник главного правового управления Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Николаева Наталья Александровна, глава регионального Департамента финансов Сапожникова Елена Валентиновна, председатель областной Общественной палаты Сенько Елена Витальевна и замгубернатора по планированию, экономике и финансам Тарасов Вадим Александрович.



От горсовета отобрали четырех представителей «Единой России». Это Владимир Владимирович Негин, Василий Федорович Новиков, Сергей Николаевич Себякин и Владимир Владимирович Строев. От КПРФ в комиссии будет заседать Иван Сергеевич Дынкович.





Артём Ежаков

12:58, 1 октября 2020 года



