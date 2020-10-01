Главная » Новости Солнце может помешать орловцам смотреть телевизор Причина – излучение, выделяемое звездой.





Помехи на телеэкранах могут наблюдаться в течение октября. Сбои и небольшие потери сигнала до 20 числа в промежутках от 10:50 до 12:41. Изображение может теряться или рассыпаться во временном интервале от пары секунд до 5 минут.



Как сообщает сайт областной администрации, причина таких неполадок кроется в осенней интерференции. Это явление заключается в перебивке TV-сигнала радиоволнами Солнца.





Артём Ежаков

13:01, 1 октября 2020 года



