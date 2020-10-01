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Двое орловцев сядут в тюрьму за разбойное нападение на дедушку

Преступники проиграли апелляцию в районном суде.


В конце июля прошлого года у трех злоумышленников возникло желание похитить деньги у 84-летнего пенсионера. Они думали, что у потерпевшего на руках находится крупная сумма, полученная им вместе с сыном от продажи автотранспорта.

Двое преступников проникли в жилище жертвы, оставив на карауле сообщника. Не найдя мужчину в доме, двое преступников обнаружили его на дворовой территории. Несколько раз ударив его по голове и угрожая убийством, потерпевшего провели в дом, где связали ему руки и стали вымогать 40 миллионов рублей, однако «довольствоваться» злоумышленникам пришлось 15 тысячами, которые нашлись у пенсионера. По пути они прихватили еще и инструменты.

Суд первой инстанции приговорил одного из нападавших к 9 годам строгого режима, его напарник избежал ответственности – он умер. Наблюдатель получил 8 лет.

В апелляции защита подсудимых указывала на недоказанность обвинения, но вердикт суда второй инстанции остался без изменений.


Артём Ежаков
15:15, 1 октября 2020 года
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