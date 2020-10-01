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В Орловской области снова будет ветрено

Непогода ожидается в течение суток.


Пресс-служба регионального МЧС предупреждает о сильных порывах ветра на территории региона, местами они будут достигать 15 – 18 метров в секунду. Неблагоприятные метеоявления продлятся с 21:00 сегодняшнего дня до 21:00 2 октября.

В течение суток в области ожидается переменная облачность с незначительными осадками. Температура воздуха ночью составит от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.


Артём Ежаков
15:17, 1 октября 2020 года
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