Главная » Новости В Орловской области снова будет ветрено Непогода ожидается в течение суток.





Пресс-служба регионального МЧС предупреждает о сильных порывах ветра на территории региона, местами они будут достигать 15 – 18 метров в секунду. Неблагоприятные метеоявления продлятся с 21:00 сегодняшнего дня до 21:00 2 октября.



В течение суток в области ожидается переменная облачность с незначительными осадками. Температура воздуха ночью составит от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.





Артём Ежаков

15:17, 1 октября 2020 года



