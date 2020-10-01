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В Орловском областном правительстве обсудили тяжелую атлетику

Сегодня состоялась встреча губернатора региона Андрея Клычкова с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым.


На заседании прозвучали данные о трехлетнем объеме работы по развитию массового спорта в области.

«Сегодня практически в каждом районе области построены физкультурно-спортивные комплексы открытого типа: футбольные, хоккейные поля, площадки для сдачи нормативов ГТО, для занятий воркаутом. Восстановлены несколько спортивных объектов, которые не один десяток лет были заброшены. Сейчас решается вопрос о строительстве манежа на Центральном стадионе им. В.И. Ленина. Площадь манежа превысит 9,5 кв. метров, он будет оборудован мобильными трибунами. В целом при строительстве нового спортобъекта планируется учесть все требования для организации соревнований всероссийского и международного уровня», - сообщает пресс-служба областного правительства.


Артём Ежаков
15:17, 1 октября 2020 года
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