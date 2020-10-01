Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Солдат по осени считают. В регионе начался призыв с новым военкомом.



- Без пострадавших не обошлось. В Орле в ДТП попал маршрутный ПАЗик с пассажирами.



- Их выбор - оставаться активными и востребованными. В день пожилого человека у серебряных волонтеров - много дел.



- Путь к вершинам спорта начинается в школьных спортзалах. Еще одна сельская школа получила базу для достойного старта.



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Вести-Орёл

15:59, 1 октября 2020 года



