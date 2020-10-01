Главная » Новости Сегодня днем в Орле очередная «Газель» не прошла в арку Александровского моста Сооружение из-за таких аварий получило обидное прозвище «Мост глупости».





Как сообщил иногородний водитель инспекторам ГИБДД, к злополучному проезду под мостом его привел навигатор. На знаки ограничения вертикальных габаритов мужчина особого внимания не обратил, за что и поплатился.



О точном количестве таких происшествий горячо спорят пользователи соцсетей. Большинство из них сходятся на том, что под мостом произошло свыше 16 ДТП.





Иван Суверин

15:24, 1 октября 2020 года



