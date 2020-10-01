Сегодня днем в Орле очередная «Газель» не прошла в арку Александровского моста

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Сегодня днем в Орле очередная «Газель» не прошла в арку Александровского мостаСооружение из-за таких аварий получило обидное прозвище «Мост глупости».
Как сообщил иногородний водитель инспекторам ГИБДД, к злополучному проезду под мостом его привел навигатор. На знаки ограничения вертикальных габаритов мужчина особого внимания не обратил, за что и поплатился.
О точном количестве таких происшествий горячо спорят пользователи соцсетей. Большинство из них сходятся на том, что под мостом произошло свыше 16 ДТП.
Иван Суверин
15:24, 1 октября 2020 года