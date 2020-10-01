Главная » Новости В Орле представят экспозицию фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» Совместная выставка фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова, а также благотворительного фонда «Память поколений открылась сегодня, 1 октября, на бульваре Победы.





На фотопортретах – ветераны Сталинграда, Ленинграда, Афганистана, Грозного и Беслана. Выставка продлится до 1 ноября.



Как отмечено на сайте городской администрации, фонд «Память поколений» занимается оказанием высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам. За пять лет своей работы они помогли 13300 российским ветеранам.





Артём Ежаков

16:02, 1 октября 2020 года



