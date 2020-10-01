Главная » Новости Орловские спасатели отработают навыки гражданской обороны Штабная тренировка состоится 2 октября.





В ходе мероприятия будет проверяться готовность органов управления и сил региональной ГО и областной российской единой системы предупреждения и ликвидации ЧС. Тренировка поможет повысить эффективность их работы в условиях природных и техногенных катастроф, причем упражняться спасатели будут как в управленческих и организационных навыках, так и навыках работы в зоне бедствия – отмечено в сообщении пресс-службы регионального МЧС.





Артём Ежаков

16:04, 1 октября 2020 года



