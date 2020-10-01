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В областном правительстве орловцев наградили за толерантность

Лауреатам регионального конкурса на лучшее информационное освещение этой темы вручили губернаторские грамоты.


Глава области Андрей Клычков лично наградил победителей. Орловцы соревновались в номинации «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу».

Как сообщает сайт регионального правительства, наградами отмечены «менеджер по культурно-массовому досугу Организационно-методического центра Орловского района Кристина Борякова, заведующая Жиляевской сельской библиотекой-филиалом №6 Орловского района Татьяна Козыренцева, курсант Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова Анастасия Титова, студентка Болховского педагогического колледжа Юлиана Петухова, ученик гимназии №16 г. Орла Антон Рябчиков, студентка Орловского государственного института культуры Виктория Овчинникова, а также коллективы Троснянской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Мценского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста и Мезенского педагогического колледжа».


Артём Ежаков
16:18, 1 октября 2020 года
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