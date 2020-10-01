Главная » Новости Орловское реготделение «Российской партии пенсионеров» поздравляет людей золотого возраста с праздником Сегодня - Международный день пожилого человека.





Ежегодно на протяжении вот уже 30 лет во всем мире отмечается день пожилых людей. Но праздник лишь повод в очередной раз задуматься о проблемах старшего поколения, о чаяниях и нуждах. Хочется отметить, что помощь пожилым становится направленной. Это доказал 2020 год, когда волонтеры объединились и сказали свое спасибо нуждающимся - так необходимые продуктовые наборы нашли своих адресатов. Доставили их и активисты партии пенсионеров.



Сегодня председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Иван Устинов поздравил орловцев с праздником, отметив, что старшее поколение всегда смотрит в будущее с позитивом.



Кстати, интересы старшего поколения партия будет отстаивать в ближайшие пять лет и в Орловском городском совете народных депутатов.





Анна Вайсергисер

16:20, 1 октября 2020 года



