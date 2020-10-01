Большинство россиян против зарплаты «в конвертах»

Около 67% россиян неодобрительно относятся к выплатам серой зарплаты. При этом каждый пятый россиянин (20%) согласен получать зарплату «в конверте», если она увеличится на 10–15%. Примерно столько же (22%) опрошенных отказались бы от такого предложения, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Среди причин, почему работающие люди согласны получать неофициальную зарплату, чаще всего называются низкая официальная оплата труда и высокие налоги. Противники зарплаты «в конверте» опасаются снижения пенсионных накоплений и недополучения налогов государством.



Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщает, что доля россиян, трудящихся неформально, сокращается с конца 2019 года, однако в марте и мае 2020 года она росла.



Эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов заметил, что в условиях экономического кризиса у работодателей велик соблазн сократить издержки за счет выплаты зарплаты в конвертах. В то же время наемные работники должны осознавать свои риски, связанные с получением части дохода в конвертах. Государству в этом направлении необходимо усилить контроль и, что немало важно, информационную кампанию для граждан, рассказывающую о множестве недостатков нелегального дохода и только одном плюсе, который в конечном итоге перевешивают минусы, главный из которых минимальный доход при выходе на пенсию.