Материнский капитал для ремонта жилья

Материнский капитал предлагают разрешить направлять на ремонт жилья. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство, заявила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ член Общественной палаты Юлия Зимова. Инициативу готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В Минстрое сообщили, что изучат предложение, когда оно поступит.

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», – сказала госпожа Зимова.



Эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов заметил, что проблема состояния жилого фонда в нашей стране одна из самых острых. Далеко не всегда семьям хватает собственных средств для создания комфортных условий проживания для себя и своих детей, а для малых городов и сельских территорий, где доходы населения невысоки, это особенно актуально.