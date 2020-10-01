четверг 1.10.2020 20:25:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Материнский капитал для ремонта жилья

Материнский капитал предлагают разрешить направлять на ремонт жилья. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство, заявила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ член Общественной палаты Юлия Зимова. Инициативу готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В Минстрое сообщили, что изучат предложение, когда оно поступит.

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», – сказала госпожа Зимова.
 
Эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов заметил, что проблема состояния жилого фонда в нашей стране одна из самых острых. Далеко не всегда семьям хватает собственных средств для создания комфортных условий проживания для себя и своих детей, а для малых городов и сельских территорий, где доходы населения невысоки, это особенно актуально.
«Поэтому инициатива ОНФ, мне кажется, вполне обоснованной и своевременной в эпоху кризисных явлений в экономике и падения реальных доходов граждан. Этот шаг вполне может стать дополнительной мерой поддержки семей, позволившей повысить уровень комфорта проживания детей и их родителей», – отметил эксперт.



Орловское Информбюро
20:39, 28 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.