В России изменили порядок поступления в вузы

В 2021 году вступительная кампания в вузы пройдёт по новым правилам.

Министерство науки и высшего образования изменило порядок приёма абитуриентов в российских вузах. Новые правила поступления начнут действовать уже в 2021 году.



Теперь вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям. Сейчас же конкурс проводится раздельно по каждой специальности или направлению подготовки. В ведомстве отметили, что это позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу образовательных программ, чтобы затем после первого или второго курсов перевести их на более узкий профиль обучения. Также вузам разрешили устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Так, поступающий сможет представить результат ЕГЭ по одному из этих предметов по своему усмотрению – например, по физике или информатике.



Еще одна новация даст возможность будущим студентам подавать одновременно документы на большее количество специальностей. Если сегодня можно попытать удачу только на трёх направлениях в одном вузе, то со следующего года вузы будут сами определять их количество. Правда, в пределах лимита: минимум – два направления, максимум – десять.



Кроме того, абитуриенты смогут вносить изменения в заявление о приёме или подавать второе, например, по другой специальности. При этом вузы должны будут обновлять списки абитуриентов каждый день не менее пяти раз.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – процесс зачисления теперь будет проводиться в два этапа – приоритетный и основной. Таким образом, произойдёт отказ от так называемой «второй волны». Если по итогам основного этапа останутся незаполненные места, вузы смогут провести дополнительное зачисление на основании конкурсных списков.

Теперь вузы должны будут размещать информацию о правилах приёма на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября года.