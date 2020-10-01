С 2021 года вводится налог на вклады

В 2021 году в России вводится новый налог – на доходы по вкладам более 1 миллиона рублей.

Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Наталия Малявкина разъясняет, что налог на доходы физических лиц, в размере 13 % будет взиматься не со всей суммы депозита, а только с накопленных процентов. По этой же схеме платить НДФЛ будут граждане, инвестирующие в долговые ценные бумаги. Также, если у гражданина несколько депозитов в разных банках и их общая сумма превышает 1 миллион рублей, то доход также с них будет облагаться налогом.



В России, по данным Агентства по страхованию вкладов, открыто депозитов на 31,47 трлн рублей. Более половины от этой суммы приходится на вклады от 1 миллиона рублей. Всего таких счетов 5,9 миллиона, заявляет газета «Аргументы и факты».



Вкладчикам не придётся предоставлять информацию о депозитах лично, Федеральная налоговая служба самостоятельно будет занимать этим, определять налоговую базу и рассчитывать размер налога. Сформированные уведомления от налоговой службы вкладчики получат в 2022 году.



В Федеральной налоговой службе пояснили, что налог на вклады не будет распространяться на депозиты, сумма которых не превышает 1 миллион рублей, а также на те, ставка по которым составляет менее 1% годовых. Кроме того, от налога освобождены владельцы эскроу-счетов, Наталия Валерьевна разъясняет, что есть такие счета, которые открываются в банках, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки, например переоформления машины или передачи права собственности. Одна сторона сделки вносит на счет эскроу деньги. Они замораживаются или, если говорить на банковском языке, депонируются. Эти деньги вторая сторона сделки получит только после того, как выполнит свои обязательства.