Главная » Новости Орловская Пушкинка шагнула в современность Она стала первой в Орле модельной библиотекой.





Торжественное событие состоялось сегодня. На церемонии открытия обновленной библиотеки имени Пушкина присутствовали начальник управления культуры и архивного дела администрации Орловской области Наталья Георгиева, замглавы городской администрации по социальным вопросам Екатерина Данилевская и зампред горсовета народных депутатов Иван Дынкович. По видеосвязи присутствующих поздравила замминистра культуры Ольга Ярилова.



Новые возможности Пушкинки поражают. Теперь здесь автоматизирован процесс регистрации читателей и выдачи книг. Куплены плоттер – устройство для печати и рисования чего бы то ни было, а также лазерный и 3D–принтеры. Нашлось место и для работы с компьютерами. Для развлечения детей и взрослых установлен стол для прикладной анимации.



Для чтения найдется сенсорный киоск. С ним доступна базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и часть ЭБС «Библиошкола», а также собрания аудиокниг в ЭБС «Библиошкола» и мобильной библиотеке «ЛитРес».



Работы здесь обошлись в 10 миллионов рублей. Сама библиотека переехала в новое здание по адресу: Комсомольская, 65 – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

16:47, 1 октября 2020 года



