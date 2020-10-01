В Орле задержан директор спортивной школы «Русичи»

Руководителя БУ ОО «СШОР «Русичи» подозревают в хищении 800 тысяч рублей.

По данным следствия, директор спортшколы используя свое служебное положение, с февраля 2016 года по август 2020 года похитил денежные средства БУ ОО «СШОР «Русичи» в сумме более 800 тысяч рублей, путем создания фиктивных тренировочных групп, на деятельность которых распределялись данные денежные средства.



Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ и УМВД. Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям мошенничество и получение взятки. В настоящее время директор задержан. Следователи выявляют его причастность к другим коррупционным преступлениям, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Орловской области.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Кроме этого, он получил взятку от подчинённого в размере 41 тысячи 500 рублей за повышение премиальных выплат.