В Орловской области на карантин по коронавирусу закрыты отдельные группы и классы в 4 детсадах и 15 школах

Об этом сообщила руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова.

Ограничительные мероприятия введены в ряде муниципальных общеобразовательных учреждениях Орловской области. Это группы в детских садах №№17, 8, 63 г. Орла, в Знаменском детсаду «Теремок».



Кроме того, на карантин закрыты классы в орловских школах №№ 20, 5, 7, 27, 51, 25, 17, 50, 38, 39, 36, а также в Мценской школе № 9, Жилинской средней общеобразовательной школе Орловского района, Куначенской основной общеобразовательной школе Ливенского района, Дубровской основной общеобразовательной школе Должанского района.

Кроме того, ограничительные мероприятия введены в двух профессиональных образовательных организациях: Орловском реставрационно-строительном техникуме и Орловском автодорожном техникуме.

Ряд образовательных учреждений закрыт на карантин по гриппу и ОРВИ. В учреждениях и классах, закрытых на карантин, для учащихся организовано обучение в дистанционном формате.

Ежедневный мониторинг ситуации продолжается. В образовательных учреждениях обеспечено выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий: «утренний фильтр» с обязательной термометрией, соблюдение особого режима работы с целью минимизации контактов обучающихся, сообщает информационный портал Орловской области.