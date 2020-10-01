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В Орловской области на карантин по коронавирусу закрыты отдельные группы и классы в 4 детсадах и 15 школах

Об этом сообщила руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова.


Ограничительные мероприятия введены в ряде муниципальных общеобразовательных учреждениях Орловской области. Это группы в детских садах №№17, 8, 63 г. Орла, в Знаменском детсаду «Теремок».

Кроме того, на карантин закрыты классы в орловских школах №№ 20, 5, 7, 27, 51, 25, 17, 50, 38, 39, 36, а также в Мценской школе № 9, Жилинской средней общеобразовательной школе Орловского района, Куначенской основной общеобразовательной школе Ливенского района, Дубровской основной общеобразовательной школе Должанского района.
 
Кроме того, ограничительные мероприятия введены в двух профессиональных образовательных организациях: Орловском реставрационно-строительном техникуме и Орловском автодорожном техникуме.
 
Ряд образовательных учреждений закрыт на карантин по гриппу и ОРВИ. В учреждениях и классах, закрытых на карантин, для учащихся организовано обучение в дистанционном формате. 
 
Ежедневный мониторинг ситуации продолжается. В образовательных учреждениях обеспечено выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий: «утренний фильтр» с обязательной термометрией, соблюдение особого режима работы с целью минимизации контактов обучающихся, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
19:10, 1 октября 2020 года
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