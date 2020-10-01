Жильцы аварийного дома на Серпуховской в Орле должны получить денежную компенсацию через неделю

Если этого не произойдет, мэрию вновь посетят следователи и спецназ. Об этом заявил прокурор области Владислав Малкин.

Восстановлением прав жителей аварийного дома номер 113 по улице Серпуховской в Орле теперь займется прокуратура. Сегодня в надзорном ведомстве чиновники встретились и жителями.

В поле зрения СМИ дом попал в апреле, когда там рухнул потолок. Людей тогда отселили в гостиницу, а чиновники мэрии пообещали им денежную компенсацию за утраченное жильё. Но дальше обещаний, говорят жильцы, дело не пошло.

Ольга Семёнова, жительница дома № 113 по ул. Серпуховской: «Один и тот же был получен ответ, что нет денежных средств пока. И вот уже в течение месяца с нами уже не контактирует никто никак».

С появлением в зале прокурора области беседа жильцов и чиновников стала напоминать очную ставку. Чтобы прекратить препирательства Владислав Малкин напомнил об уже заведенных на чиновников уголовных делах.

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Я вам еще раз заявляю, что на сегодняшний день по инициативе прокуроров в отношении должностных лиц администрации г. Орла возбуждено пять уголовных дел, связанных с аварийным жильем. Сколько еще обысков провести службам в администрации города? Еженедельно проводятся обыски в ваших кабинетах! Выводят ваших коллег потом следователи Следственного комитета. Почему такое отношение к людям, вы объясните? Почему из-за вас растет социальная напряженность в области?».

Прокурор отметил: большую часть затрат и хлопот по решению проблемы уже взяла на себя региональная власть.

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Очень оперативно сработала администрация области своевременно расселив, предоставив помещения, подготовили документы для компенсации, более того, денежные средства предоставили городу».

Однако на уровне мэрии дело застопорилось. Пояснить сегодня ситуацию взялся начальник финансово-экономического управления Игорь Краличев. Он сообщил, что «идет процедура разблокировки счетов городского хозяйства для последующей отправки». На это прокурор пригрозил, что в один прекрасный день чиновник выйдет из здания мэрии «уже в другом статусе».

Слово взял Олег Минкин, однако первого муниципального чиновника прокурор тоже предостерег - и в письменной, и в устной форме.

Если деньги не поступят жильцам в следующую пятницу, то в мэрии надлежит вновь ждать следователей и спецназ – пообещал Малкин.