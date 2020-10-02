Главная » Новости В орловских кинотеатрах продолжается показ фильма «Стрельцов» Это история о жизни, росте, взлете, падении и возвращении легендарного советского футболиста. Как орловские зрители восприняли картину? Какой след Эдуард Стрельцов оставил в самой популярной игре с мячом? Ответы в сюжете Анастасии Дороховой.





На сеансы фильма «Стрельцов» приходят и те, кто знал эту футбольную фамилию раньше, и те, кто слышал ее впервые.



Эдуард Стрельцов - ярчайший футболист, которого многие знают как первого, кто в СССР на играх начал отдавать передачи пяткой. Юные орловские футболисты также оттачивают этот прием, который стал уже простой обыденностью, как и любой другой футбольный элемент. Но если бы однажды легендарный Эдуард Стрельцов не удивил партнеров и соперников таким вариантом передачи, то его бы мы и не узнали. А если для вас фамилия этого футболиста пока не знакома, посмотрите фильм. Уверены - вам понравится.





Анастасия Дорохова

09:38, 2 октября 2020 года



