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В орловских кинотеатрах продолжается показ фильма «Стрельцов»

Это история о жизни, росте, взлете, падении и возвращении легендарного советского футболиста. Как орловские зрители восприняли картину? Какой след Эдуард Стрельцов оставил в самой популярной игре с мячом? Ответы в сюжете Анастасии Дороховой.


На сеансы фильма «Стрельцов» приходят и те, кто знал эту футбольную фамилию раньше, и те, кто слышал ее впервые.

Эдуард Стрельцов - ярчайший футболист, которого многие знают как первого, кто в СССР на играх начал отдавать передачи пяткой. Юные орловские футболисты также оттачивают этот прием, который стал уже простой обыденностью, как и любой другой футбольный элемент. Но если бы однажды легендарный Эдуард Стрельцов не удивил партнеров и соперников таким вариантом передачи, то его бы мы и не узнали. А если для вас фамилия этого футболиста пока не знакома, посмотрите фильм. Уверены - вам понравится.


Анастасия Дорохова
09:38, 2 октября 2020 года
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