Орловцев предупреждают о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема цифрового телевидения

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Орловцев предупреждают о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема цифрового телевиденияНа горячую линию РТРС стали поступать сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения в квартирах телезрителей. Мошенники, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за высокую плату настроить приставки и антенны. В ряде случаев мошенники начинают с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.
РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Это самостоятельные организации, которые не имеют отношения к РТРС. Тем не менее, владельцы пунктов сервисного обслуживания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения могут добавить свою компанию на карту цифрового ТВ
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Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех регионов России.
Орловское Информбюро
09:00, 2 октября 2020 года