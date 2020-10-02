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Орловцев предупреждают о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема цифрового телевидения

На горячую линию РТРС стали поступать сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения в квартирах телезрителей. Мошенники, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за высокую плату настроить приставки и антенны. В ряде случаев мошенники начинают с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.


РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Это самостоятельные организации, которые не имеют отношения к РТРС. Тем не менее, владельцы пунктов сервисного обслуживания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения могут добавить свою компанию на карту цифрового ТВ.
 
Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех регионов России.



Орловское Информбюро
09:00, 2 октября 2020 года
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