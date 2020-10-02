Сегодня орловский театр кукол выступит на сцене Самарского академического театра оперы и балета

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Сегодня орловский театр кукол выступит на сцене Самарского академического театра оперы и балетаСпектакль пройдет в рамках фестиваля «Волжские театральные сезоны».
Фестиваль длится уже несколько дней. В программе 14 постановок, которые представят труппы Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы и других городов.
Сегодня свой талант продемонстрируют наши актеры. Они покажут спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», который орловские зрители оценили высоко. Теперь дело за жюри фестиваля. Будем ждать хороших вестей из Самары.
Мария Семак
08:32, 2 октября 2020 года