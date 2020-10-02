Главная » Новости Пора готовиться к итоговому сочинению В региональном центре оценки качества образования определись с датой и списком документов, которые должны подать выпускники для того, чтобы написать итоговое сочинение. Сам экзамен пройдет второго декабря, а подать заявление нужно за две недели до него.





Одиннадцатиклассники должны зарегистрироваться по месту учебы, а выпускники прошлых лет подают заявления в органы местного самоуправления. Те, кто получает среднее специальное образование - по месту обучения.



Список необходимых документов опубликован на сайте ОРЦОКО.





Мария Семак

08:00, 2 октября 2020 года



