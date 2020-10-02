Главная » Новости Почти 47 тысяч орловских семей получили материнский капитал Это данные за 14 лет действия программы.





Около половины уже распорядились средствами. Более 30 тысяч орловских семей использовали деньги для погашения ипотечного кредита, по их заявлениям перечислено порядка 11 млрд. рублей.



Две тысячи семей использовали сертификат, чтобы оплатить обучение детей. Есть и женщины, которые решили отложить деньги на пенсию. Всего 21 человек.



Начиная с 2018 года появилась возможность получать ежемесячные выплаты, если доход семьи признан низким.





Мария Семак

07:17, 2 октября 2020 года



