Главная » Новости В Колпнянском районе отменили карантин, установленный еще в 2006 году Тогда картофель в одном из хозяйств был поражен золотистой нематодой. Площадь фитосанитарной зоны была свыше 11 гектаров.





Управлением была разработана и утверждена программа по локализации и ликвидации карантинного объекта. Она предусматривала выращивание сортов картофеля, устойчивого к этому заболеванию и применение органических удобрений. Последние исследования подтвердили - в карантине больше нет необходимости.





Мария Семак

07:00, 2 октября 2020 года



