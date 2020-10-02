Главная » Новости Жительнице Свердловского района придется заплатить штраф за реализацию «неопознанных» саженцев Женщина продавала на рынке кустарники и деревья без документов.





В общей сложности сотрудники Россельхознадзора «арестовали» 338 саженцев. Отсутствие документов является нарушением законодательства. В отношении продавца составили протокол об административном правонарушении. И теперь женщина не только осталась без выручки, но и оплатит штраф.





Мария Семак

06:23, 2 октября 2020 года



