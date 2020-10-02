Главная » Новости Больше 57 млн рублей в этом году было потрачено на ремонт дорог и тротуаров в Ливнах Работы выполнены на 20 участках.





Качество ремонта проверяет комиссия. Эксперты дорожной лаборатории берут пробы с проезжей части дороги, чтобы провести тщательное исследование – проверяют водонасыщение, плотность, считают коэффициенты уплотнения. Работы принимают, только если все три образца соответствуют нормам.





Мария Семак

05:28, 2 октября 2020 года



