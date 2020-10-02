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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Место встречи - прокуратура. Почему жители аварийного дома по улице Серпуховской не смогли найти общий язык с властью на нейтральной территории?
- На Мценской земле из последнего боя сегодня вернулись еще 104 солдата. А список без вести пропавших уменьшился на 20 имен.
- Сегодня на Орловщине начался осенний призыв. По новым правилам и с новым военкомом.
- Книги живут рядом с технологиями. Мы побывали на открытии первой в Орле модельной библиотеки. «Пушкинка» распахнула свои двери для читателей.
Вести-Орёл
21:20, 1 октября 2020 года