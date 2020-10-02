Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Место встречи - прокуратура. Почему жители аварийного дома по улице Серпуховской не смогли найти общий язык с властью на нейтральной территории?





- На Мценской земле из последнего боя сегодня вернулись еще 104 солдата. А список без вести пропавших уменьшился на 20 имен.





- Сегодня на Орловщине начался осенний призыв. По новым правилам и с новым военкомом.





- Книги живут рядом с технологиями. Мы побывали на открытии первой в Орле модельной библиотеки. «Пушкинка» распахнула свои двери для читателей.