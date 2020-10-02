Главная » Новости На ночной трассе в Орловской области погиб мотоциклист Трагическое происшествие случилось вчера в 23:30.





Водителю мотоцикла RIVA было 30 лет. Вчера около полуночи на 9 километре дороги Ливны - Навесное - Окунёвы Горы он не справился с управлением и опрокинул транспорт. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

10:30, 2 октября 2020 года



