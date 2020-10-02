Главная » Новости Молодежный оркестр Орловского городского центра культуры отмечен высоким званием Ему присвоен статус «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области».





Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Клычков.



Коллектив под управлением Владимира и Наталии Шпилевой побеждал во множестве творческих конкурсов. В репертуаре оркестра песни о Великой Отечественной войне, композиции земляка-композитора Евгения Дербенко, народные произведения и многое другое.



Как отмечено на сайте областного правительства: «Звание присвоено за высокие достижения в сохранении и развитии традиционной культуры и народного художественного творчества Орловской области».





Артём Ежаков

10:33, 2 октября 2020 года



