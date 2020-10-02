Главная » Новости Сегодня на Орловщине завершается вакцинация медиков от COVID-19 Это первая, пробная партия прививок, пришедшая в регион. Пока это дозы, рассчитанные на 42 человека. И прививаются только медицинские работники. В основном те, кто на переднем фронте борьбы с болезнью. За процессом вакцинации наблюдала Елена Литинская.





Вакцина - необычная. Она должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов и вводиться сразу после разморозки. В регионе этот метод применяется впервые, и чтобы не рисковать и не нарушать холодовую цепь, решили развернуть ФАП в непосредственной близости от места хранения препарата.



Лидия Ганина, медсестра прививочного кабинета поликлиники № 1 г. Орла: «Мы достаем флакончик с этой вакциной, размораживается она в течение 10-15 минут, превращается в однородный раствор. И использовать ее нужно в течение получаса - не позже».

Завершается первый этап вакцинации, которая началась неделю назад. Одной из первых привилась главный врач НКМЦ им. Круглой Людмила Крылова. Она отметила, что чувствует себя хорошо.



Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «Я считаю, что это единственный сейчас выход в сложившейся ситуации, и только эта вакцинация может привести к тому, что создастся групповой иммунитет, и эта страшная особо опасная инфекция перейдет в разряд сезонных ОРВ-заболеваний».

Коллеги последовали примеру руководителя. Привилось уже 11 человек, желающих - 210.



Максим Фомин, врач-травматолог НКМЦ им. З.И. Круглой: «По работе, особенно в травмпункте, у меня слишком много контактов с людьми с улицы, я думаю, это неизбежно, учитывая постоянный прирост зараженных и заболевших. Мы перенесем ее все, поэтому хоть как-то подготовить организм к этому».

В инфекционном корпусе НКМЦ лечатся дети, у которых обнаружен COVID-19. Врачи отделений понимают, что вакцинация это единственный действенный способ защиты, и будут прививать всех, кто не переболел.



Иван Симаков, заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой: «Для всех вакцин нужны два основных компонента - это безопасность и эффективность. В любом случае, определенные есть наработки, уже пройден определенный этап клинических испытаний, поэтому, я считаю, что безопасность подтверждена, а эффективность будем выявлять».

Планируют прививаться и многие медики больницы имени Семашко. Начали с тех, кто непосредственно работает с тяжелыми ковидными больными.



Ирина Таршева, врач-пульмонолог больницы имени Н.А. Семашко: «Мы с моими коллегами работаем в пульмонологическом отделении, которое сейчас называется инфекционное больницы Семашко, где непосредственно находятся на лечении больные с ковид. Наблюдаем мы их и лечим с апреля месяца. Поэтому видим, как это заболевание протекает, насколько оно тяжелое, насколько тяжело приходиться лечить, насколько тяжело находиться в этих костюмах на работе, поэтому страх заболеть над нами довлеет каждый день».

Прививка от COVID-19 - двухкомпонентная. Те, кто привились сейчас, получат вторую дозу через три недели, и тогда их вакцинация завершится. Тогда же ожидается следующая партия препарата.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В настоящее время департаментом от медицинских организаций собраны списки сотрудников для вакцинации, вакцинация осуществляется на добровольной основе. По информации, поступающей от поликлиник, ведущих вакцинацию, все сведения и данные о вакцинируемых заносятся в соответствующие специальные формы, и отслеживается состояние привитых».

Привился вакциной «Спутник» и глава орловского департамента здравоохранения. Переносится она неплохо, а вот будет ли эффективна – покажет время.





Елена Литинская

11:02, 2 октября 2020 года



