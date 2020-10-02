Главная » Новости За сутки от коронавируса в Орловской области скончались 2 человека Общее количество смертей от болезни увеличилось до 131.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 октября, на территории области за сутки заболели 65 человек, за весь период пандемии было зафиксировано уже 8707 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. На данный момент заражены 1470 орловцев.



За сутки COVID–19 побороли 47 человек, всего это удалось сделать 7106 жителям региона.





Артём Ежаков

11:05, 2 октября 2020 года



