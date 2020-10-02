Главная » Новости В Мценском районе состоялось захоронение останков бойцов Красной армии В деревне Бутырки были преданы земле останки 104 солдат, павших в боях во время Великой Отечественной войны. Один из них уроженец Рязанской области Трофим Архипович Ермаков.





В Спасско-Лутовиновском сельском поселении за два года поисковикам удалось поднять 127 бойцов Красной армии. У 67 оказались медальоны, с помощью которых были установлены имена погибших. Один из них уроженец Рязанской области Трофим Архипович Ермаков. Его родственники приехали на церемонию захоронения из Рязани.



Еще несколько бойцов, чьих потомков удалось найти поисковикам, отправятся для перезахоронения на родину.





Татьяна Тимохина

11:07, 2 октября 2020 года



