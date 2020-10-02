Главная » Новости Коронавирус: распространение по территории Орловской области Все заболевшие контролируются региональным Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения.





В данный момент COVID-19 подтвержден у 4335 жителей Орла, 985 зараженных – в Орловском районе, 654 – в городе Мценске и Мценском районе, 430 – в Ливнах, 309 – в Урицком районе, 246 – в Болховском районе, 185 − в Ливенском районе, 146 – в Дмитровском районе, 140 – в Новодеревеньковском районе, 111 – в Хотынецком районе, 110 – в Кромском районе, 108 – в Свердловском районе, 102 – в Покровском районе, 91 − в Верховском районе, 90 – в Малоархангельском районе, 87 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, по 74 – в Должанском и Глазуновском районах, 71 – в Шаблыкинском районе, 69 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 40 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 22 – в Корсаковском районе – сообщает сайт регионального правительства.









Артём Ежаков

11:34, 2 октября 2020 года



