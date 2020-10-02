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Сегодня исполняется 80 лет со дня создания системы профтехобразования в России

Это праздник не только преподавателей, но и многих рабочих и служащих - выпускников техникумов и училищ. 2 октября 1940 года был принят указ о государственных трудовых резервах СССР. Система подготовки кадров продержалась и в войну, и оправдала себя в послевоенные годы. Да и сегодня является кузницей кадров рабочих профессий.


Рабочие руки нужны везде и всегда, и те, кто получает профессиональное техническое образование, без работы не остаются - они востребованы на заводах, предприятиях, в сервис-услугах и сельском хозяйстве.

Получать профессиональные навыки в учреждениях профтехобразования начинают уже с первого курса. Процесс образования построен так, что почти половина времени уходит на практику.

Ольга Макеева, руководитель филиала №1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса: «40% всего обучения занимает профессиональная подготовка, где дети занимаются именно своей профессией, этому способствует и благоприятное социальное партнерство - учащиеся в реальных условиях изучают навыки, умения и в дальнейшем могут трудоустроиться на данных предприятиях». 

А еще в профтехучреждениях большое внимание уделяют дополнительному воспитанию учащихся. Они сдают нормы ГТО, принимают участие в студенческих соревнованиях и в художественной самодеятельности.

Но главная задача профтехобразования - готовить востребованных на рынке труда профессионалов. И то, что в России эта «кузница кадров» работает успешно, доказывает WorldSkills.

На последнем мировом чемпионате «Молодые профессионалы» - российская команда, среди 69 стран, заняла второе место, завоевав 22 медали и 25 медальонов. Бронзу в копилку по компетенции «Облицовка плитки» принес выпускник Орловского реставрационного техникума Даниил Шмыдов.

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Татьяна Тимохина
11:53, 2 октября 2020 года
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