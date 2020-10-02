Главная » Новости На Орловщине готовятся ко Дню народного единства Очередное заседание областной антитеррористической комиссии было посвящено координации работы всех ведомств и ежедневной работе - чтобы не допускать в регионе даже предпосылок конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве.





Заседание началось с торжественной части. Для награждения в администрацию региона пригласили авторов лучших информационных материалов, направленных на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг другу. Перейдя к основной повестке, участники АТК первым вопросом обсудили меры обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности в День народного единства.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Учитывая наработанную практику, в том числе проведения единого дня голосования, опыт координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, уверен, что в столь высоком уровне, в таком же режиме мы обеспечим безопасность и предстоящих мероприятий».





Иван Суверин

12:32, 2 октября 2020 года



