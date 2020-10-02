Главная » Новости В Орле открылась выставка «Потаенная Русь» Выставка, организованная по Указу Президента страны и решению оргкомитета Министерства культуры России, посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Прежде всего, она будет интересна тем, кто интересуется историей церкви и православия.





Собрание произведений изобразительного и этнографического искусства посвящено истории старообрядчества. Многие художники - заслуженные и народные, чьи работы тут можно увидеть - представители древних старообрядческих родов и продолжатели русских реалистичных традиций в живописи. Кроме того, часть из них принадлежит к кругу художников Рогожской Заставы, которая с 18 века и по сей день является духовным центром московского старообрядчества.



Вячеслав Лаврушин, директор Областного выставочного центра: «Самое интересное это рукописные книги, облачения протопопов, обрядовые вещи, иконы старообрядческие - это как этнографическая часть, ну и, конечно, сама личность Аввакума очень интересная, и те, кто любят историю знают и понимают, что это за персонаж в истории России».

Выставка позволяет зрителю проникнуть в потаенный мир старообрядческой общины, с его богатейшими культурными традициями и духовной историей.



Главная мысль, которую несет выставка, что наша церковь не только хранительница евангельской истины, но и хранительница русскости, глубинных корней, древних кодов. Это та древнерусская культура, которую не смыло время. А история непокоренного протопопа Аввакума напоминает, что не одни внешние победы правят миром, но и внутренние тоже.



Во времена протопопа Аввакума Россия совершала огромный разворот - исторический, культурный, цивилизационный, духовный, но во время этого разворота так и не успела толком ни начать, ни закончить спор о Боге и Человеке, и сегодня, спустя 400 лет, центром этого спора, его стержнем по прежнему остается именно протопоп Аввакум. Он остается главным из несогласных. Самый яркий и влиятельный идеолог старообрядчества, который так и не принял в 17 веке церковные реформы - но не по причине гордыни, а по желанию разобраться и ни за какие резоны не предать истину.



В экспозиции можно увидеть проект памятника протопопу Аввакуму, который должен быть установлен на Рогожской Заставе в Москве. Выставка посетила уже многие российские города и вносит свой посильный вклад в размышление о судьбах исторических личностей и в понимание глубоких истин.



Выставку можно увидеть в Областном выставочном центре до 18 октября.





Эва Стасюлевич

12:35, 2 октября 2020 года



