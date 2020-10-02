Главная » Новости Просроченные алименты довели орловца до колонии Денег не увидели сразу три несовершеннолетних ребенка мужчины.





Первый «звоночек» должен был прозвучать для должника, когда его приговорили к 30 часам обязательных общественных работ, однако все осталось по-прежнему.



Следующее наказание стало уже уголовным. За неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей орловец проведет полгода в колонии общего режима – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УФССП.





Артём Ежаков

12:36, 2 октября 2020 года



