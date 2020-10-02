Главная » Новости Орловская область может лишиться почти 300 индивидуальных предпринимателей 1 сентября региональная Межрайонная ИФНС России № 9 решила исключить недействующих ИП из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.





Всего на территории области статуса индивидуального предпринимателя могут лишиться 293 человека.



Причины, по которым это может произойти, следующие: прошел год и три месяца с момента окончания патента или в этот же срок не была предоставлена документация – бумаги об отчетности и сведения о расчетах, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. Еще одной причиной является наличие у ИП недоимки или задолженности – сообщает пресс-служба УФНС.





Артём Ежаков

12:38, 2 октября 2020 года



